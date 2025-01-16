شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يوافق على طلب الزمالك بقطع إعارة زياد كمال خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو نادى إنبى على قطع إعارة زياد كمال المعار إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية،بعدما تم إبلاغهم من قبل النادى الأبيض بانتهاء مشوار اللاعب مع الفريق وعدم حاجة السويسري كريستيان جروس لخدماته.

وكشف مصدر بنادى إنبي أن مسئولي الزمالك توصلوا مع نظرائهم فى النادى البترولي إلى حلول ودية بشأن قطع إعارة زياد كمال خلال ميركاتو يناير،خاصة أنه كان هناك بنداً في عقد اللاعب يمنع عودته لإنبى دون موافقتهم.

الزمالك كان قد استعار زياد كمال من إنبى فى يناير الماضى لمدة موسمين ونصف مقابل 30 مليون جنيه حسب الاتفاق، حصل منها إنبي على 5 ملايين جنيه قيمة نصف الموسم الماضي.

واستبعد جروس زياد كمال من قائمة الزمالك لمباراة حرس الحدود التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

سجل أهداف الزمالك زيزو (هدفين) في الدقائق 12،(45+6) ومصطفى شلبى في الدقيقة 36، بينما أحرز أهداف حرس الحدود محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح في الدقائق 25 ، 86 من ركلتى جزاء في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس.