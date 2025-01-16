شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: اتعرض عليا ألعب فى منتخب كندا لكن مصر هدفى وفى مكانة عالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر و نادي آينتراخت فرانكفورت، أن مصر لديها لاعبون كثيرون يمتلكون القدرة ومميزات كثيرة لكن التأسيس والتطور ليس أفضل شيء، لافتا إلى أنه قرر السفر لألمانيا وعمره 18 سنة، والقوة الذهنية التي اكتسبها في كرة القدم وخارجها حققت فارقا كبيرا معه.

وكشف عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة دي إم سي، عن أنه عُرض عليه اللعب في المنتخب الكندي، قائلا: "أسرتي اشتغلوا في كندا 6 سنوات وبعد 4 سنين حصلوا على الباسبور وأنا روحت كندا مرتين في حياتي وبعد 4 سنين من وجودى فى ألمانيا كلمنى المنتخب الكندي للانضمام لهم لكن القرار كان محسوما".

وتابع: "منتخب كندا كلموني وعارفين إن عندى الجنسية والمدرب كلمني شخصيا وأول ما المكالمة جت لى القرار كنت حاسم القرار إنى عايز ألعب للمنتخب المصري، ومصر عندى فى حتة عالية جدا، وهدفى وتفكيرى كله إنى أوصل وألعب لـ منتخب مصر وبعدها بفترة قصيرة كلمنى المنتخب المصرى وذهبت للعب مع المنتخب الوطنى".