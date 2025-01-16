موعد مباراة بيراميدز أمام دجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة دجوليبا المالى في التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية، بعد ما تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى بيراميدز، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء أمس الاربعاء فى الجولة الثامنة بالدورى المصرى، استعداداً لمواجهة دجوليبا المالى بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام دجوليبا المالى فى دورى أبطال أفريقيا

يستعد بيراميدز لمواجهة دجوليبا المالى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى، بالجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثانى أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول لقب فى تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 3 مرات للنهائى بجانب احتلال وصافة الدورى المصرى خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة فى 3 نسخ متتالية.