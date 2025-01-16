شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مباراة مصر والبحرين غدا فى مونديال اليد.. حصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل غداً قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب البحرين في السابعة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لـ بطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين " كرواتيا والدنمارك والنرويج"، خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير.

ونجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول علي حقوق البث لجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد لأول مرة على قنوات مصرية.

وكان منتخب مصر لكرة اليد احتل صدارة مجموعته بكأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 39 – 25 في إطار ضربة بداية الفراعنة ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين. في الوقت نفسه استطاع كرواتيا الفوز على البحرين 36 – 22 ليأتى في وصافة المجموعة.