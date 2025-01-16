شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: لعبت فى ناشئى وادى دجلة 13 سنة وكارتيرون صعدنى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، أنه تأسس كرويا في مصر وكان في ناشئي نادي وادي دجلة، ولعب بها حوالي 13 سنة، قائلا: "مصر عزيزة على قلبي ووقت طفولتي كنت في أكاديمية أرسنال وكنت بلعب فيها سنة أو سنتين، وبعدين سمح لى سني العب في ناشئ وادي دجلة".

وأضاف عمر مرموش، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، أنه لعب كرة القدم في نفس الوقت ووصل للفريق الأول، والمدرب باتريس كارتيرون هو الذي صعده الفريق الأول وكانوا وقتها محتاجين لاعيبة وصعد الفريق الأول ولعب ماتشين.

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، وفى انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.