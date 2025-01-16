شكرا لقرائتكم خبر عن هدف فوز المصري على فاركو في بدوري الدوري الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم المصري البورسعيدي، المربع الذهبي بعدما حقق فوزا مثيرا على حساب فاركو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري في الدقيقة 20 بعد ركلة ركنية من الجهة اليمني نفذها حسن علي قابلها مخلوف بتسديدة رأسية سكنت المرمى ليعلن عن تقدم الفريق البروسعيدي.

ودخل فريق المصري المربع الذهبي مرة أخرى، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع بعد خوضه لـ8 مباريات، فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3، وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 فقط.

في المقابل تجمد رصيد فريق فاركو عند 10 نقاط في المركز التاسع، خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 8 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر 4، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.