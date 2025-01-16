شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: تجربة الاحتراف مش سهلة وتعلمت اللغة الألمانى فى سنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، أن تجربة الاحتراف ليست سهلة، وكل لاعب يريد خوض هذه التجربة عليه معرفة ذلك، موضحا أن اللاعب في تجربة الاحتراف يسافر لتحقيق حلم ويدخل مجتمعا ويجد صعوبة في التأقلم معه، ولو تعرض للعرقلة في الكرة أيضا يصبح الموضوع أكثر صعوبة.

وأشار عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن تجربته الأول في الخارج في السويد كانت صعبة، وكان وقتها طفلا وذاهب من أجل الكرة فقط، ولم يكن في مخيلته دراسة الجو والأوضاع الاجتماعية، قائلا: "كل الناس عايزة تمشى فى تجربة الاحتراف ودي حاجة ساعدتني لطرق التغلب على الخضة، وأول حاجة عملتها بدت أخذ دروس ألماني".

وأضاف عمر مرموش أنه درس اللغة الألمانية، وخلال سنة واحدة تعلم اللغة والبلد التى كان يعيش فيها في السويد كانت تتكلم كلها لغة ألماني، موضحا: "الاحتراف مش بس كرة والحياة كلها حول الكرة هي اللي هتخليك تنجح وتعرف تتأقلم مع الناس عشان متبقاش لوحدك".