شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المصري البورسعيدي، الشوط الأول أمام نظيره فاركو، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري في الدقيقة 20 بعد ركلة ركنية من الجهة اليمني نفذها حسن علي قابلها مخلوف بتسديدة رأسية سكنت المرمى ليعلن عن تقدم الفريق البروسعيدي.

وألغى الحكم محمد الصباحي هدف التعادل لفريق فاركو، والذى سجله أحمد شريف في الدقيقة 36، بداعي الخطأ المسبقعلي محمد فخري.

وضم تشكيل المصري في حراسة المرمى: محمود جاد، ورباعي خط الظهر: أحمد عيد ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، حسن على، وفي خط الوسط: محمد مخلوف ، يوسف الجوهري، محمد الشامى، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطى، ويقود الهجوم: بابا بادجى.

كان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فريق فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

في المقابل حصد فاركو 10 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 7 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل الفريق البرتقالي في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

