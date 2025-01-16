شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مخلوف يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد مخلوف لاعب النادي المصري، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف سجله مخلوف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين قبل قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3 أخرى، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

وحقق فريق المصري البورسعيدي، فوزا مثيرا على حساب فاركو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل فريق المصري المربع الذهبي مرة أخرى، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع بعد خوضه لـ8 مباريات، فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3، وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 فقط.

في المقابل تجمد رصيد فريق فاركو عند 10 نقاط في المركز التاسع، خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 8 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر 4، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

جاء هدف المصري في الدقيقة 20 بعد ركلة ركنية من الجهة اليمني نفذها حسن علي قابلها مخلوف بتسديدة رأسية سكنت المرمى ليعلن عن تقدم الفريق البروسعيدي.

وألغى الحكم محمد الصباحي هدف التعادل لفريق فاركو، والذى سجله أحمد شريف في الدقيقة 36، بداعي الخطأ المسبقعلي محمد فخري.

وفي الدقيقة 75 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لصالح حارس مرمى المصري محمود جاد، بعد العودة من الفار، حيث أمسك بالكرة من خارج منطقة الجزاء.

وضم تشكيل المصري في حراسة المرمى: محمود جاد، ورباعي خط الظهر: أحمد عيد ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، حسن على، وفي خط الوسط: محمد مخلوف ، يوسف الجوهري، محمد الشامى، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطى، ويقود الهجوم: بابا بادجى.