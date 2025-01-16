شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر رد فيفا من أجل رفع إيقاف القيد مجددا والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رد الاتحاد الدولى "فيفا" على الالتماس الذى تم تقديمه من جانب مسئولى الدراويش من أجل رفع إيقاف القيد مجددا حتى يتم قيد لاعبيه.

وقدم مجلس إدارة الإسماعيلى التماسا للاتحاد الدولى بواسطة المحامى السويسرى ألكسندر روفينين من أجل رفع إيقاف القيد، وقيد الأجانب الأربعة الذين تعاقد معهم خلال الفترة الماضية، وهم الإيفوارى يايا سوجودجو، والسنغاليين عبدالعزيز سيسيه وسليمان كوليبالى وسينى مباى نداى، خوفا من عدم قيدهم وقيام الرباعى بشكوى الإسماعيلى مطالبين بقيمة تعاقدهم دون أن يخوضوا أي مباراة.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى في حل أزمة إيقاف القيد قبل يوم 8 فبراير المقبل آخر أيام القيد، من أجل تدعيم صفوف الدراويش بالصفقات الجديد بعدما تمكنوا من قيد 15 ناشئا بالجبلاية بينهم الوافد الجديد سيد ربيع مهاجم الرباط والأنوار مواليد 2005، بالإضافة إلى ضم وجوه محلية لتعزيز صفقات الشتاء لاسيما بعد علمهم أن ملفات الأجانب السابقين لازالت مفتوحة لم يصدر لها قرارات إيقاف القيد حتى الآن وبالتحديد الإيفوارى جان موريل والبوليفى كارميلو والجزائرى محمد بن خماسة والتونسى فراس الشواط.