الامارات | شباب الأهلي بطلاً لدرع التحدي الإماراتي - القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق شباب الأهلي بطلا لدرع التحدي الإمارات القطري، عقب فوزه على الريان القطري بنتيجة 3-1 اليوم الخميس في استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وافتتح يوري سيزار التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 28 بتسديدة مباشرة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة منخفضة من جيليرمي بالا.

لكن روجر جيديس مهاجم الريان قام بمجهود فردي رائع وتجاوز المدافعين في الناحية اليمنى قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، ليودعها رينان فيكتور مدافع شباب الأهلي في مرمى فريقه.

وسجل سردار آزمون هدف الفوز لشباب الأهلي بعد سبع دقائق من نهاية الاستراحة، بعدما استلم بالا الكرة في منتصف الملعب وتقدم بها ببراعة قبل أن يمررها للمهاجم الإيراني غير المراقب الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

ووضع بالا بصمته التهديفية في الوقت بدل الضائع، بعد هجمة مرتدة شهدت انفراد ثلاثة من لاعبي شباب الأهلي بالمرمى قبل أن تصل الكرة إلى بالا الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى.