شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود الزمالك للفوز على حرس الحدود بثلاثية والصعود لوصافة دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

فاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

سجل أهداف الزمالك زيزو (هدفين) في الدقائق 12،(45+6) ومصطفى شلبى في الدقيقة 36، بينما أحرز أهداف حرس الحدود محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح في الدقائق 25 ، 86 من ركلتى جزاء في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يصعد الزمالك إلى وصافة الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط في المركز السادس عشر بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

الشوط الأول

شهدت أول 15 دقيقة نشاط هجومى مكثف من الزمالك لمحاولة انتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات حيث اعتمد الفارس الأبيض على انطلاقات زيزو وعبد الله السعيد في الخط الأمامى بينما اكتفى حرس الحدود بالتدخل لإفساد طوفان هجوم الفارس الأبيض قبل أن ينجح زيزو في فض الاشتباك وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12.

حاول حرس الحدود إعادة التوازن وتنظيم صفوفه بعد استقبال الهدف الأول حتى نجح، كاريديولا موفوسي لاعب الحرس في الحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد أحمد فتوح وأحرز منها محمد أشرف روقا هدف التعادل ورفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

واصل الزمالك ضغطه على حرس الحدود بعد استقبال هدف التعادل،من أجل محاولة تسجيل هدف التقدم، حتى نجح مصطفى شلبى في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 39 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله محمد شحاتة.

الشوط الثاني

واصل الزمالك ضغطه الهجومى على حرس الحدود وفى الدقيقة 50 سدد مصطفى شلبى كرة من أعلى حارس الحرس كادت أن أتدخل المرمى لولا تصدى المدافع كواسي إيسو لها وإبعادها عن مرماه ويمنع الفريق الأبيض من تسجيل الهدف الرابع،وألغى الحكم هدف لعبد الله السعيد في الدقيقة 57 بداعى التسلل.

ودفع السويسري كريستيان جروس بسيف الجزيري بديلاً لـ حسام أشرف في الدقيقة 64 كما دفع بمحمود بنتايج في الدقيقة 65 بديلاً لمصطفى شلبى وشيكابالا بديلاً لعبد الله السعيد فى الدقيقة 74 لتنشيط الخط الأمامي،للفارس الأبيض بينما أجرى محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 64.

تشكيل الزمالك وحرس الحدود وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر،خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد،خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

بينما جاء تشكيل حرس الحددو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سيحا،خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم، خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو،خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي - محمد مجلي - محمد مصطفى - عمر سافيولا - محمد أبو جودة - أحمد طعيمة - يوسف عاطف - مؤمن عوض - محمد أوكا.