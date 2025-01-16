الامارات | تعرف إلى 7 فوائد استثنائية للغطس البارد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنامت في الآونة الأخيرة المراكز المتخصصة في العلاج بالغطس البارد، احياءً لعادات صحية قديمة، كانت تُمارس للتخلص من بعض المشاكل الصحية التي كان يعاني منها الأفراد.

وصُممت تلك المراكز بتقنية متطورة للتحكم في درجة الحرارة، مما يضمن تجربة سلسة ومنعشة لكل مستخدم، لتخرج بها عن حدود النوادي الرياضية والمنتجعات الصحية، وتناسب أماكن العمل الحيوية وحياة المهنيين المشغولين.

ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز متخصصة يمنح العلاج بالغطس البارد سبع فوائد استثنائية لم يكن الكثيرين على علم بها، تتمثل في: تعزيز الدورة الدموية، وتقليل آلام العضلات، وتحسين المزاج، ودعم جهاز المناعة، وتحسين جودة النوم، وبناء المرونة العقلية، وتعزيز صحة الجلد.