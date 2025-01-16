شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ممدوح يضيف الهدف الثانى لحرس الحدود فى الزمالك من ركلة جزاء (3-2) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحود من إحرز الهدف الثانى لفريقه بمرمى الزمالك فى الدقيقة 83 من عمر المباراة التى تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتشير النتيجة حالياً إلى تقدم الزمالك 3-2.

وخاض فريق الزمالك بقيادة جروس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل حرس الحددو كالتالى :حراسة المرمى: محمد سيحا،خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم،خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو،خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.