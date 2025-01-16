شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود يلغي قرار طرد حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغى حمادة القلاوي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود المقامة حالياً في بطولة الدوري قرار إلغاء التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو ، فبعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء للمثلولي فى الدقيقة 80 من عمر المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز عاد وألغى البطاقة الحمراء وأكتفى ببطاقة صفراء.

وخاض فريق الزمالك بقيادة جروس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل حرس الحددو كالتالى :حراسة المرمى: محمد سيحا،خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم،خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو،خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.