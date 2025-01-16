شكرا لقرائتكم خبر عن روقا يتعادل لحرس الحدود بمرمى الزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 26 (1-1) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمد أشرف روقا لاعب فريق حرس الحدود من تسجيل هدف التعادل في مرمى الزمالك من علامة الجزاء في الدقيقة 26 بالمباراة التى تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 1-1.

وكان أحمد سيد زيزو قد أحرز هدف التقدم للزمالك في مرمي الحدود في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وخاض فريق الزمالك بقيادة جروس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".