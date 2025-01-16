شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الطلائع بتغيير موعد وملعب مباراة سيراميكا بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تلقي محمد مختار مدير شؤون اللاعبين بالجهاز الفني لنادى طلائع الجيش إخطاراً من اتحاد الكرة بتعديل موعد وملعب مباراة سيراميكا بكأس مصر للمرة الثانية ، وأخطر اتحاد الكرة الطلائع بإقامة مباراة سيراميكا غدا في الثالثة عصراً علي ستاد المقاولون العرب.

على صعيد أخر، رفض مجلس إدارة نادى طلائع الجيش استقالة عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق الكرة من منصبه مؤكدا استمرار المدرب في عمله وانهى الطلائع استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويغيب عن الطلائع في مباراة الغد الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لإن الإيقاف يقتصر على بطولة الدوري.وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري على ستاد جهاز الرياضة.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و 4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.