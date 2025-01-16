شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصطدم مع زد فى دور الـ16 لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق سموحة مع نظيره زد في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 لكأس مصر ، في مواجهة مرتقبة تحظى بالإثارة والندية من قبل الفريقين اللذين يطمحان في مواصلة مشوارهم بالبطولة والصعود إلى ربع نهائي البطولة.

ويمني فريق سموحة النفس في تخطي عقبة زد في مباراة اليوم ويرغب في استعادة عروضه المميزة، لتكون خير دافع للموج الأزرق في استعادة توازنه في بطولة الدوري بعد سلسلة من النتائج المتباينة.

فيما يرغب زد في تقديم عرض قوي أمام سموحة اليوم وخطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأعرق في الكرة المصرية، لاسيما وأنه استعاد عروضه الطيبة في مسابقة الدوري، ويرغب في استكمال تلك العروض في مسابقة الكأس أملا في المنافسة على الوصول إلى الأدوار النهائية.

ورفض اتحاد الكرة المصري المقترح المقدم لتعديل نظام بطولة كأس مصر بداية من الموسم المقبل، والذي كان يقضي بخوض المباريات بنظام الذهاب والإياب. وجاء القرار بالإبقاء على النظام القديم الذي يعتمد على مباراة واحدة فاصلة لتحديد المتأهل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتلاحم المواسم.

وأكد مصدر داخل الاتحاد أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للمقترح وتأثيره على جدول المسابقات المحلية، حيث تعاني الفرق بالفعل من ضغط المباريات مع التداخل بين الدوري المصري وبطولات الأندية القارية، حيث يهدف الاتحاد، من خلال تمسكه بالنظام الحالي، لضمان إنهاء الموسم فى التوقيت المناسب، وتجنب تأجيلات قد تؤثر على الاستعداد للموسم الجديد.

يُذكر أن نظام المباراة الواحدة كان محل جدل بين الأندية، إذ يراه البعض أقل عدالة مقارنة بنظام الذهاب والإياب، لكن ضيق الوقت يبقى العائق الأساسي أمام أي تغييرات كبيرة في المسابقة.