شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تكريم أبطال العالم وتعيين رؤساء المناطق.. قررات هامة من اتحاد الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة آمنة الطرابلسي في اجتماعه الأخير، الموافقه على إقامه بطوله العالم للناشئين والناشئات وذلك بنادى بلاك بول الرياضي في الفتره من 20 يوليو حتى 2 أغسطس 2028 .

وكذلك الموافقه على تشكيل بعثة رسمية للمشاركه ببطولة العالم للأسكواش تحت 23 سنه والتي ستقام بباكستان في الفتره من 6 -10 أبريل 2028.

تشكيل المناطق الخاصه بالاتحاد كالتالي :

منطقه القاهره :

محمد أحمد عبد الحميد عبود - رئيس

أحمد فؤاد رمضان العزيري - عضو

محمد أحمد محمد رجب - عضو

منطقه الأسكندريه:

وليد حسن المندوه هديه - رئيس

بدوى خميس بدوی رمضان - عضو

امحمد فتحى عبد الغني لطيف - عضو

منطقه الجيزه :

هشام محمد محفوظ أباظه - رئيس

عمر عمرو حسن الألفى - عضو

ريهام رزق حسن رزق - عضو

منطقه بورسعيد :

السيد محمد محمد الرفاعي - رئيس

ياسر محمد صالح مصطفی - عضو

ناصر عبد الملك فارس - عضو

الموافقة على الاستعانة بكل من :

الدكتور خالد الشناوي والدكتور محمد وفائي،



اتحاد الاسكواش



الاسكواش

الدكتور أحمد سيف، الدكتور محمد زايد، كأخصائيين للعلاج الطبيعى وإصابات الملاعب وذلك لأول ( ٥ ) لاعبين ولاعبات في التصنيف المحلي للناشئين والناشئات ، واللاعبين واللاعبات المدرجين بال ( 100 TOP) بالتصنيف الدولي الصادر من منظمه اللاعبين المحترفين PSA وذلك إعتباراً من 1 فبراير 2028.

و إتخاذ الإجراءات القانونيه للتعاقد مع شركه لتوريد الزى الرياضي، و إقامه حفل تكريم لأبطال العالم للرجال والسيدات والناشئين والناشئات وأوائل بطولتي أمريكا الدولية وإنجلترا الدولية، وسيتم تحديد تفاصيل معاد ومكان إقامه الحفله لاحقاً .

الموافقه على مخاطبة الاتحاد الأوربي للاسكواش لتحديد موعد إقامة بطوله مصر الدولية للناشئين والناشئات 2025 في شهر أغسطس 2028، إتخاذ الإجراءات القانونيه للتعاقد مع شركه تأمين طبي للاعبين طبقاً للإجراءات القانونيه المتبعه