شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة إنبي والاسماعيلي في دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبي في التأهل إلي دور الثمانية بكأس مصر، بعد الفوز علي نظيره الإسماعيلي ، بهدف نظيف أحرزه محمد عمار "هدف ذاتي" في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي أقيمت بإستاد بتروسبورت ضمن مواجهات مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المنتظر، أن يواجه إنبي في دور الثمانية بكأس مصر المتأهل من مواجهات بيراميدز أمام الفائز من المنصورة مع المقاولون .

وجاء تشكيل انبي كالتالي ..

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد سمير سعد ومحمد حامد، وأحمد صبيحة ومصطفى شكشك.

خط الوسط: مصطفى دويدار ومودي ناصر، وأحمد العجوز وصلاح زايد، وأحمد نادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، عماد حمدى، حاتم سكر

الوسط: محمد حسن، محمد خطارى، إيريك تراورى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى

الهجوم: حسن صابر

البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم، محمد بيومى، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله محمد، عمر القط، مروان حمدى، نادر فرج، عبدالرحمن كتكوت.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من خالد النبريصى ومحمد نصر وأحمد الشيخ للإصابة، بالإضافة إلى عبد الله جمال ومحمد زيدان ومحمد وجدى لأسباب فنية.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.