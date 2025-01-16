شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن في مباراة الزمالك و الحدود والان مع تفاصيل الخبر

حضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب لمباراة الزمالك و حرس الحدود المقامة بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري نايل.

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا و سيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها فى الرابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

يملك فريق الزمالك 14 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبوه 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف.

فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.