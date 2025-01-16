شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينفرد بالمركز السادس في قائمة هدافين الزمالك التاريخيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنفرد أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك ، بالمركز السادس في قائمة هدافين القلعة البيضاء التاريخيين بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام حرس الحدود، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ورفع زيزو رصيده إلى 85 هدفا في مختلف المسابقات، وتخطى زيزو بذلك الهدف، الراحل حمادة إمام نجم الزمالك السابق وصاحب الـ 84 هدفا.

وجاءت قائمة هدافين الزمالك كالآتي:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- زيزو 85 هدفا

7- حمادة إمام 84 هدفا

وكان زيزو قد سجل في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بلاك بولز الموزمبيقي ضمن منافسات الكونفدرالية.