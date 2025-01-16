شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام حرس الحدود فى الدقيقة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز مصطفى شلبى مهاجم الزمالك الهدف الثانى للفريق بمرمى حرس الحدود في الدقيقة 34 بالمباراة التى تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الهدف يتقدم الزمالك على حرس الحدود بهدفين لهدف.

وخاض فريق الزمالك بقيادة جروس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل حرس الحددو كالتالى :حراسة المرمى: محمد سيحا،خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم،خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو،خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.