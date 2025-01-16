شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..تعادل إيجابى 1-1 بين الزمالك وحرس الحدود في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور 30 دقيقة ، مازال الزمالك مُتعادلاً مع حرس الحدود بهدف لمثله من المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile"

شهدت أول 15 دقيقة نشاط هجومى مكثف من الزمالك لمحاولة انتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على منطقة المناورات حيث اعتمد الفارس الأبيض على انطلاقات زيزو وعبد الله السعيد في الخط الأمامى بينما اكتفى حرس الحدود بالتدخل لإفساد طوفان هجوم الفارس الأبيض قبل أن ينجح زيزو في فض الاشتباك وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12.

حاول حرس الحدود إعادة التوازن وتنظيم صفوفه بعد استقبال الهدف الأول حتى نجح،كاريديولا موفوسي لاعب الحرس في الحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد أحمد فتوح وأحرز منها محمد أشرف روقا هدف التعادل فى الدقيقة 26 ورفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر،خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد،خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

بينما جاء تشكيل حرس الحددو كالتالى :حراسة المرمى: محمد سيحا،خط الدفاع: محمد الدغميمي - عبد الرحمن جودة - إبراهيم عبد الحكيم،خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف "روقا" - إيزي إيميكا - كواسي إيسو،خط الهجوم: محمد ممدوح - كاريديولا موفوسي - حازم العسكري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي - محمد مجلي - محمد مصطفى - عمر سافيولا - محمد أبو جودة - أحمد طعيمة - يوسف عاطف - مؤمن عوض - محمد أوكا.