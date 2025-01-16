شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يخوض تدريبات منفردة وإمام عشور ينتظم فى مران الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

أدى وسام أبو علي، لاعب الأهلي تدريبات منفردة على ملعب التتش قبل انطلاق تدريبات الفريق التي أقيمت عصر اليوم ،الخميس، استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وخاض وسام تدريبات تأهيلية اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى ، وينتظم وسام أبو علي في تدريبات الفريق الجماعية غدًا بعد الاطمئنان على حالته و انتهائه من البرنامج الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي وإخصائي التأهيل ، وخضع وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب.

كما قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق، يشارك في التدريبات الجماعية غدًا بصورة طبيعية بعد تعرضه لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة التي أُقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وخضع عاشور لفحص طبي للاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة أورلاندو. وأدى إمام عاشور جلسات استشفاء اليوم مع لاعبي الفريق الذين شاركوا أمام الجونة للتخلص من الإجهاد العضلي وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

وخاض الأهلي مرانه اليوم دون راحة بعد الفوز على الجونة أمس ، الأربعاء، بثنائية نظيفة في الجولة الثامن لبطولة الدروي الممتاز

على صعيد متصل ، يخوض الأهلي مرانه الختامي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ بمقر النادي بالجزيرة ، وتحضر وسائل الإعلام الربع الساعة الأولى من المران وفقًا للقواعد المتبعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

وتأهل الأهلي وأورلاندو إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الخامسة على حساب استاد أبيجان وشباب بلوزداد ، ويدخل الأهلي مباراة أورلاندو مساء بعد غد باحثًا عن الفوز لتصدر قمة المجموعة الثالثة.