شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يحصل على مقدم عقده مع الشمال القطري بعد التوقيع 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من أكرم توفيق لاعب الأهلي أنه أنهى الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وحصل على مقدم تعاقد من النادي القطري بقيمة 500 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق حصل على مقدم تعاقد نصف مليون دولار من الشمال القطري ووقع على عقد مدته ثلاث مواسم نظير 3 ملايين و700 الف دولار ، حيث سيتقاضى في الموسم الأول مليون دولار والموسم الثاني مليون و200 الف دولار والموسم الثالث مليون ونصف المليون دولار.

أضاف المصدر أن أكرم توفيق وقع عقوده مع نادي الشمال القطري، ولم يعلن عن ذلك، في ظل استمرار عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم، بخلاف رغبته في الحفاظ على فرصته في المشاركة مع الأهلي بالمباريات لأن اعلان انتقاله إلى الشمال القطري سيهدد مشاركته مع الأهلي ويعرضه لانتقادات من الجماهير.

ورفض أكرم توفيق كل العروض المقدمة من الأهلي لتجديد عقده نظيره 15 مليون جنيه في الموسم بخلاف الإعلانات، حيث كان يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه سنوياً للبقاء في الجزيرة.

وشهدت نهاية مباراة الأهلى أمام الجونة أمس أزمة بين أكرم توفيق لاعب الأهلى وبين مشجع أهلاوى حول على توجيه نصيحة للاعب بعدما تردد عن اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الشمال القطري، وتفضيله عن عرض التجديد مع الأهلي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي، وتفاوض معه الشمال القطري من أجل الانضمام إلى صفوفه مجانا في الصيف ورفض العروض المقدمة من مسئولي الأهلي لتجديد عقده.

وحرص أكرم توفيق على توضيح موقفه بشأن الهجوم على أحد مشجعي الأهلي بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجونة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان مشجع أهلاوي قد حذر أكرم توفيق من فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء حتى لا يغضب جمهور الأهلي، ليأتي رد اللاعب: "ما يزعل".

ورد أكرم توفيق عبر خاصية ستوري حسابه على إنستجرام قائلا: "توضيح بسيط للفيديو المنتشر على السوشيل ميديا أنا عمري ما أقول على الجمهور اللي وقف في ضهري وصنع اسمي كلمة وحشة، ولا أقدر في يوم أعادي الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد ربنا على وجود اسم أكرم توفيق".

تابع: "وبالنسبة للشخص اللي ظهر معايا ردي كان عليه بسؤال، هتزعل؟ الله على ما أقول شهيد".