شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عبد الحميد بسيونى مع طلائع الجيش بعد تقديم استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك والإسماعيلى السابق، عن تدريب فريق طلائع الجيش بعدما قدم استقالته من تدريب الفريق، مكتفيا بالفترة التى حققها مع الطلائع والتى شهدت نتائج وأرقام مميزة.

وتولى عبد الحميد بسيونى تدريب طلائع الجيش 31 مايو 2023 لينقذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية في آخر المباريات، وقدم موسما مميزا بالموسم الماضى، قبل أن يدخل هذا الموسم ويقدم استقالته..

أرقام عبد الحميد بسيونى مع طلائع الجيش

لعب: 56 مباراة

فاز: 20 مباراة

تعادل: 16 لقاء

خسر: 20 مواجهة

سجل لاعبوه: 82 هدفا

استقبلت شباكهم: 92 هدفا

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثانية ونصف ظهر غد الجمعة، بـ استاد القاهرة الدولى بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويغيب عن الطلائع فى مباراة سيراميكا الحارس عمر رضوان بسبب الإصابة فيما يشارك حميد ماو ورجب عمران بشكل طبيعى لإن الإيقاف يقتصر على بطولة الدورى.

وخسر الطلائع من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الثامنة لمسابقة الدورى المصرى على ستاد جهاز الرياضة.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لكل فريق ثم خسر من حرس الحدود بثلاثية دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدف دون رد ليجمع الطلائع 8 نقاط من 8 لقاءات بفوزين وتعادلين و4 خسائر مسجلا 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة كما صعد لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة الاوليمبى بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.