شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الدراجات يجتمع بالمنتخب قبل المشاركة فى سباق الشارقة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات إجتماعا هاماً مع الجهاز الفنى ولاعبي المنتخب الوطني للدراجات قبل أيام من سفر منتخبنا الوطني للدراجات إلى الإمارات للمشاركة في سباق الشارقة الدولي والمحدد موعده في الفترة من 23 وحتى 29 يناير الجارى.

وحرص أيمن علي حسن خلال إجتماعه بالمنتخب على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز الشديد وتمثيل مصر بصورة مشرفة والظهور بشكل يليق باسم ومكانة مصر.

ونجح مجلس إدارة الإتحاد في توفير معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر للاعبي المنتخب لتجهيزهم بقوة قبل السفر إلي الامارات وتمثيل مصر في البطولة الهامة والمتوقع أن تشهد منافسة قوية بين جميع الدول المشاركة.



من جانب آخر قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة أحمد مجدي اختيار 9 لاعبين للانتظام في المعسكر الاخير تمهيداً للسفر إلى دولة الإمارات للمشاركة في سباق الشارقة الدولي.



وتضم القائمة الأولية لفراعنة الدراجات الثلاثى المحترف بالإمارات وهم : حسن محمد عمرو ومحمد فرج عايش وأحمد السنفاوي بالإضافة لاصحاب المراكز 6 الأوائل الذين شاركوا في سباق الطريق الذي أقيم مؤخراً بمدينة السادس من أكتوبر وهم :علي السيد وزياد محمد علي وأحمد سعيد صلاح واحمد عربان السيد وعبدالرحمن شوقي محمد وعبد الرحمن أحمد فهيم .

من جانبه أكد هاني سعيد عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات أن القائمة النهائية للفراعنة ستتكون من 6 لاعبين وسيتم الإعلان عنها قبل أيام من السفر إلى الإمارات.

وأضاف سعيد أن سباقات الطريق التى أقيمت مؤخراً بمدينة السادس من اكتوبر شهدت منافسات قوية وأظهرت عناصر مميزة سيكون لها دور إيجابي وفعال مع المنتخبات الوطنية في كافة الأعمار السنية.

وأشاد هاني سعيد بالروح العالية والتعاون بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة أيمن علي حسن مؤكداً ان المجلس نجح في تنظيم البطولة العربية لمضمار الدراجات عقب أيام من إنتخاب المجلس الجديد مشيراً إلي أن الجميع رفع شعار عودة الريادة المصرية للدراجات على الصعيد القارئ والعالمي.