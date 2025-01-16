شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة مع عبد الله السعيد بعد مواجهة أنيمبا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على عقد جلسة مع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم .

ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة عقب مباراة الزمالك وأنيمبا النيجيري، بالجولة الختامية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث ينتهى عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهذا الوضع يضع إدارة الزمالك في موقف صعب، إذ قد يرحل اللاعب مجانًا مع بداية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الأيام الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

ويضع مسئولو نادى الزمالك فى الاعتبار أن هذا التجديد لـ عبد الله السعيد سيكون الأخير فى مسيرته الكروية، وتقدر إدارة القلعة البيضاء اختيار اللاعب للزمالك وتفضيله على كل العروض التى تلقاها، ورغبته فى ختام مسيرته بالقلعة البيضاء وتأمين مستقبله.

