شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبصم على 6 أهداف مع الأهلي من أصل 7 في آخر 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

يواصل إمام عاشور لاعب الأهلي تألقه بقميص الأهلي بعدما ساهم في فوز فريقه على استاد أبيدجان والجونة في آخر مباراتين لفريقه في دوري أبطال إفريقيا والدوري.

وسجل إمام عاشور أهداف الأهلي الخمسة في آخر مباراتين بواقع ثلاثة أهداف في مباراة استاد أبيدجان وهدفي الفوز في مباراة الجونة بالدوري، كما سجل هدف في فوز الأهلي على سموحة بثنائية، ليصل إجمالي أهداف عاشور مع الأهلي في آخر 3 مباريات ستة أهداف.

ويخضع إمام عاشور لاعب الأهلى لفحص طبى على قدمه بعد شكواه من الإصابة فى الكاحل عقب مباراة فريقه أمام الجونة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري.

واشتكى إمام عاشور لاعب الأهلى من الإصابة فى الكاحل بعد مباراة الجونة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ونشر إمام عاشور صورة قدمه وهي ملفوفة بالرباط الطبي عقب مباراة الجونة عقب خاصة ستوري عبر حسابه على موقع إنستجرام، ليثير القلق داخل الأهلي حول لحاقه بمبتاراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الخميس الاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.