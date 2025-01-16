شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حاسم في مسألة قيد علي معلول بقائمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي موقف مارسيل كولر المدير الفني للفريق من قيد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، باعتباره صاحب القرار الأخير في مسألة قيد معلول بقائمة الأهلي.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجونة أمس، أن معلول يتدرب مع الفريق في الوقت الحالي لكن لم يصل لمستويات تدريب الفريق، عندما يصل معلول لمستوى التدريبات سيتم تقييمه.

ويحسم كولر مسألة قيد معلول في قائمة الأهلي خلال الأسبوع القادم وبعد الانتهاء من مواجهة أورلاندو في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يوجد توجه لدى الإدارة الحمراء في قيد معلول، ويترقبون قرار المدرب السويسري.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ،الخميس، الاستعداد لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري .

وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.