شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على حرس الحدود في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى الزمالك فى تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، فريق حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة دورى NILE.



الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 2.23 مليون يورو.

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور ليحجز مقعده في دور الثمانية قبل خوض لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فيما حقق حرس الحدود فوزاً بثلاثية دون رد على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة بينما ودع بطولة كأس مصر بالخسارة من إنبى بهدف دون رد في دور الـ"32" بأخر ظهور للفريق.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

في المقابل، يتطلع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك اليوم للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق بنجومه المتميزين أمثال فوزى الحناوى ومحمد مجلى وايميكا ايزى ومحمود الزنفلى.