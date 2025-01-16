شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطبق تقنية حكم الفيديو من مباريات دور الـ16 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تطبيق تقنية حكم الفيديو في كأس مصر بداية من دور الـ16 للموسم الجاري 2024 – 2025.

شهدت الأدوار الماضية لبطولة كأس مصر عدم إقامة المباريات بدون تقنية حكم الفيديو ، قبل أن يقرر المجلس تطبيقها بداية من دور الـ16.

يحل فريق الإسماعيلى في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، ضيفا على فريق إنبى على استاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.

ويسعى فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لرد الاعتبار أمام إنبى بعدما فاز الفريق البترولى على الدراويش بهدف نظيف في بطولة الدورى، ويأمل حمد إبراهيم بالعودة للإسماعيلية ببطاقة العبور لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم من أجل خطف الصعود وحذر من خطورة مرتدات الفريق البترولى.