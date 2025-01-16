شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك فى الرابعة عصر اليوم الخميس، مع فريق حرس الحدود على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثامنة لمسابقة دورى NILE.



34 مباراة جمعت بين الزمالك والحرس

تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود بالدورى

34 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود قبل مباراة اليوم، حيث حقق الفارس الأبيض 18 فوزا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 54 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا من حرس الحدود.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فيما حقق حرس الحدود فوزاً بثلاثية دون رد على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة بينما ودع بطولة كأس مصر بالخسارة من إنبى بهدف دون رد في دور الـ"32" بأخر ظهور للفريق.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

في المقابل، يتطلع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك اليوم للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق بنجومه المتميزين أمثال فوزى الحناوى ومحمد مجلى وايميكا ايزى ومحمود الزنفلى.