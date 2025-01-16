شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الزمالك والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب لمباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدورى نايل.

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم نادى الزمالك مع نظيره حرس الحدود فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام باستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدورى

تقام المباراة في الرابعة من مساء اليوم الخميس، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل رسميا لربع نهائي الكونفدرالية بالتغلب على بلاك بولز بثلاثية بالجولة الخامسة وخوض مباراة إنيمبا الختامية التى ستقام الأحد المقبل تحصيل حاصل.

وطلب جروس من لاعبى الفريق معالجة الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية، وقال جروس إن الخطأ الذى يرتكبه اللاعبون هو السماح للاعبى الفريق المنافس بالوصول إلى مرمى الأبيض، وهو ما يهدد مرمى الزمالك فى المباريات.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد خوض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في اثنين، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.