شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد زيزو الأبرز.. 3 أمور تنتظر الجماهير فصلها الأخير فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية الفصل الأخير من 3 أمور شغلت الشارع الرياضى فى الفترة الأخيرة، على غرار بعض الأمور التى تم حسمها بشكل رسمى مثل رحيل بيرسى تاو وحل أزمة سيف الجزيرى وغيرها من الأشياء.

وهناك 3 أمور مهمة تنتظر الجماهير حسمها فى أسرع وقت نستعرضها فى التقرير التالى.. تجديد عقد زيزو

يعد موقف أحمد مصطفى زيزو من التجديد أو الرحيل عن الزمالك، من أبرز الأمور التى يتمنى جمهور الزمالك حسمها فى أقرب وقت، بعدما تردد اتفاق زيزو مع إدارة الزمالك على التجديد، ولكن يتبقى الإعلان الرسمى، فى الوقت الذى ظهر أخبار جديدة تفيد بتلقى الأبيض عروضا من الاتفاق السعودى لاستعارة اللاعب مقابل مليون و500 ألف دولار لمدة 6 أشهر، مع وجود بند شراء بقيمة 3 ملايين ونصف، لكن لم يتم الإعلان عن أى شيء بشكل رسمى، سواء بتجديد التعاقد أو رحيله أو التجديد مع إعارته للدورى السعودى.

حسم موقف أكرم توفيق

ثانى الملفات هو حسم موقف مع أكرم توفيق لاعب الأهلى، سواء بالتجديد أوا الرحيل، فى ظل إصرار اللاعب على مطالبه المالية التي وصفها مسئولو القلعة الحمراء بالمُبالغ فيها والتي لا تتناسب مع "سقف" العقود التي تم تحديدها لجميع الفئات في الفريق.

رحيل كهربا أو بقاؤه

ثالث الأمور هى مصير محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلى سواء برحيله أو ببقائه داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما خرجت تقارير تؤكد توصل الأهلى وكهربا لاتفاق مع الاتحاد الليبي لاستعارة مهاجم الأهلى لمدة 6 أشهر فى الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن تعرض الاتحاد الليبى لوقف القيد أعاد الموضوع لنقطة الصفر مرة أخرى، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب فى التدريبات جعل الجمهور يتساءل عن مصير اللاعب بشكل واضح سواء رحيله أو بقائه.