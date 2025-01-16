شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود وسط الزمالك أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك الاعتماد على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق في قيادة خط وسط الفريق امام حرس الحدود في المباراة التي تقام في الرابعة من مساء اليوم بالجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتي اعتماد جروس على زيزو في ظل مهاراته ومستواه داخل الملعب، حيث يٌعد قائد الفريق داخل الملعب، و يمنح الثقة للاعبين خلال المباريات.

ويدرس جروس تثبيت تشكيل الزمالك امام حرس الحدود ، حيث من المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع حسام عبد المجيد ،عمر جابر، أحمد فتوح، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش، وفيما يخص خط الوسط فمن المتوقع الاعتماد على نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، وعبدالله السعيد، وفى الهجوم حسام أشرف، مصطفى شلبى بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر واحدة، وتعادل في اثنين، في المقابل يدخل الحرس اللقاء في المركز السادس عشر، بعد الفوز في مباراة، والخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.