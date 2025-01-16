شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى نجم المنتخب الوطنى ضيفاً على كابيتانو مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف برنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، حمدى فتحى نجم الوكرة القطرى والمنتخب الوطنى، فى حلقة الليلة.



جانب من تواجد حمدي فتحي في كابيتانو مصر



حمدى فتحى



حمدي فتحى



حمدي فتحي في كابيتانو مصر



حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري



حمدي فتحي نجم المنتخب



حمدي فتحي وسارة حسنين



حمدي فتحي وشريف عبد الفضيل



كابيتانو يستضيف حمدي فتحي

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.