شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على إعارة كهربا إلى الزوراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش النهائية على صفقة إعارة محمود كهربا لاعب الفريق إلى صفوف الزوراء العراقى، والذى قدم عرضا جديدا من أجل ضم مهاجم الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كان مسئولو الزوراء قد قدموا عرضا أوليا للتعاقد مع كهربا، لكنهم انسحبوا بسبب المطالب المالية من الأهلى واللاعب، قلب أن يعودوا ويقدموا عرضا جديدا لضم اللاعب، ويتم وضع اللمسات النهائية على العرض العراقى.

ويجرى مسئولو النادى الأهلى المرحلة الأخيرة من التفاوض مع مسئولى الزوراء العراقى لإتمام الاتفاق على كل تفاصيل الإعارة قبل إعارة كهربا إلى الدورى العراقى فى الميركاتو الشتوى الجارى.

يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى صباح اليوم الخميس الاستعداد لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة، التى أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري .

وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.