شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 6 لاعبين اليوم أمام إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم 6 لاعبين أمام إنبى فى المباراة المقرر لها الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من خالد النبريصى ومحمد نصر وأحمد الشيخ للإصابة، بالإضافة إلى عبد الله جمال ومحمد زيدان ومحمد وجدى لأسباب فنية.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.

جاءت قائمة الإسماعيلى لمواجهة إنبى كالتالى

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، على الملوانى، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطارى، عبد الله محمد، مروان حمدى، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، حسن صابر