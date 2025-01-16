شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة أكرم توفيق مع مشجع أهلاوى بعد مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت نهاية مباراة الأهلى أمام الجونة أمس أزمة بين أكرم توفيق لاعب الأهلى وبين مشجع أهلاوى حول على توجيه نصيحة للاعب بعدما تردد عن اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الشمال القطري، وتفضيله عن عرض التجديد مع الأهلي.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي، وتفاوض معه الشمال القطري من أجل الانضمام إلى صفوفه مجانا في الصيف ورفض العروض المقدمة من مسئولي الأهلي لتجديد عقده.

وحرص أكرم توفيق على توضيح موقفه بشأن الهجوم على أحد مشجعي الأهلي بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجونة أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان مشجع أهلاوي قد حذر أكرم توفيق من فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء حتى لا يغضب جمهور الأهلي، ليأتي رد اللاعب: "ما يزعل".

ورد أكرم توفيق عبر خاصية ستوري حسابه على إنستجرام قائلا: "توضيح بسيط للفيديو المنتشر على السوشيل ميديا أنا عمري ما أقول على الجمهور اللي وقف في ضهري وصنع اسمي كلمة وحشة، ولا أقدر في يوم أعادي الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد ربنا على وجود اسم أكرم توفيق".

تابع: "وبالنسبة للشخص اللي ظهر معايا ردي كان عليه بسؤال، هتزعل؟ الله على ما أقول شهيد".



