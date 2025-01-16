شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مزايا صفقة الأهلى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مميزات صفقة الأهلى الجديدة، التى سيتم ضمها فى يناير الجارى، وهى مصطفى العش لاعب فريق زد.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت "إنه تحدث أمس عن اقتراب الأهلى من ضم مدافع محلى، وكان يتحدث عن محمد ربيعة لاعب سموحة ومصطفى العش لاعب زد، لكن الأهلى على وشك الإعلان عن صفقة ضم العش".

وأضاف شوبير أن هناك عوامل رجحت كفة العش عن ربيعة، وهى السن، حيث إن مصطفى العش أصغر سنا من ربيعة، بالإضافة إلى أنه يلعب في مركزين مع فريقه فهو يجيد اللعب فيمرز قلب الدفاع و أيضا في مركز الظهير الأيسر.

ووجه شوبير نصيحة إلى اللاعب المنتظر مؤكدا أن اللعب في الأهلى ليس أمرا سهلا، والفرصة ليست سهلة أن تلعب أساسيا مع الفريق، ولكن بالمجهود في التدريب وبالتدريج خطوة خطوة ستجد نفسك متواجد ومشارك مع الفريق.

وأضاف شوبير أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة، بعد أن تم الأهلي كل الإجراءات الخاصة بالصفقة وسيكون الإعلان خلال ساعات.