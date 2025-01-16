شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبحث عن استعادة الانتصارات أمام فاركو بالجولة الثامنة من الدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مع دقات السابعة مساءً، نظيره فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، في لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة.

وكان المصري تعادل في الجولة الماضية بالدوري أمام سيراميكا بهدف لمثله في مواجهة مثيرة، بينما كان فاركو تغلب على سموحة بهدفين لمثلهما.

وحصد النادي المصري 12 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

بينما على الجانب الآخر حصد فاركو 10 نقاط خلال مشواره بمسابقة الدوري، بعد خوض 7 جولات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل الفريق البرتقالي في لقاء وحيد، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

من جانبه، حرص علي ماهر المدير الفني للمصري، على الاجتماع بلاعبي الفريق وطالبهم بضرورة استعادة الانتصارات بمسابقة الدوري وبعد غياب الفوز عن الفريق في آخر 3 جولات، وذلك لوضع المصري في مكانته الطبيعية بين كبار المسابقة وإسعاد الجماهير.