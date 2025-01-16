شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي إيفرتون والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو الأهلى مُبالغة نادي أوسترافا التشيكي في مطالبه المالية للإستغناءعن لاعبه البرازيلي إيفرتون، وأصرت إدارة الأهلي على عرضها المالي الذي تم تقديمه مؤخراً وهو مليوني دولار للحصول على خدمات اللاعب.

وشهدت صفقة البرازيلي إيفرتون تعثر ملحوظ خلال الساعات الأخيرة بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من النادي التشيكي لإتمام الصفقة، فرغم وجود بند في عقد اللاعب مع ناديه يمنحه الحق في الرحيل مقابل مليون و800 ألف دولار إلا أن إيفرتون يرفض استغلال هذا البند وأخطر إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن طريق ناديه التشيكي.

وعرض الأهلي على مسئولو أوسترافا ضم اللاعب مقابل الشرط الجزائي بل إن إدارة الأهلي عرضت رفع المبلغ إلى مليوني دولار يتم دفعها على ثلاثة أقساط لكن النادي التشيكي طلب الحصول على مليوني و500 ألف دولار "كاش" أو 3 مليون "تقسيط" على دُفعتين ، ويرى مسئولو الأهلي أن مطالب النادي التشيكي مُبالغ فيها لذا تعثّرت المفاوضات في الساعات الأخيرة لكن الباب لم يُغلق خاصة في ظل قناعة الجهاز الفني وإدارة النادي بقدرات اللاعب.