شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بالثلاثية الأفريقية أمام حرس الحدود اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره حرس الحدود في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور ليحجز مقعده في دور الثمانية قبل خوض لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فيما حقق حرس الحدود فوزاً بثلاثية دون رد على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة بينما ودع بطولة كأس مصر بالخسارة من إنبى بهدف دون رد في دور الـ"32" بأخر ظهور للفريق.

ويملك فريق الزمالك 14 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

ومن جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية أملا في إستعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من، ناصر ماهر، وأحمد حمدى، ومصطفى الزنارى بسبب الإصابة.

في المقابل ، يتطلع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الزمالك اليوم للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويتسلح الفريق بنجومه المتميزين أمثال فوزى الحناوى ومحمد مجلى وايميكا ايزى ومحمود الزنفلى.