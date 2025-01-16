شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى في ضيافة إنبى اليوم بافتتاح دور الـ16 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، ضيفا على فريق إنبى على استاد بتروسبورت، فى إطار افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

تأهل فريق الإسماعيلى إلى دور الـ16 بعد الفوز على طنطا بهدف نظيف بدور الـ32، فيما أطاح فريق إنبى بنظيره حرس الحدود بهدف نظيف في نفس الدور.

ويسعى فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لرد الاعتبار أمام إنبى بعدما فاز الفريق البترولى على الدراويش بهدف نظيف في بطولة الدورى، ويأمل حمد إبراهيم بالعودة للإسماعيلية ببطاقة العبور لدور الثمانية، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم من أجل خطف الصعود وحذر من خطورة مرتدات الفريق البترولى.

ويستعيد فريق الإسماعيلى خدمات مدافعه محمد عمار أمام فريق إنبى بعدما غاب اللاعب أمام البنك الأهلى فى الدورى بعد تعرضه لنزلة برد فضل الجهاز الفنى على إثرها عدم اصطحابه للقاهرة ، فى المباراة التى خسرها الدراويش بهدف نظيف.

في المقابل، طالب محمد إسماعيل المجير الفني لفريق إنبى، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الإسماعيلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

واهتم الجهاز الفني لـ إنبي على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلي لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.