شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بيراتس يصل اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يصل فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا اليوم الخميس، للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق أورلاندو بيراتس، مرانه الرئيسى في السادسة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة الأهلى وفقاً للائحة الاتحاد الأفريقى الكاف.

وتأهل فريق الأهلى للدور ربع النهائى بدوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على فريق استاد أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الأهلي لقب آخر نسختين من البطولة، عندما تُوج بهما على حساب الوداد المغربي والترجي التونسي تواليا، وهو صاحب الرقم القياسي بـ12 لقبا.