شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة القمة أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم ،الخميس، الإستعداد لمباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري .

وبدأ كولر الإستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.