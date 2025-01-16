شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام حرس الحدود اليوم الخميس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ آخر ظهور للزمالك وحرس الحدود

يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم منتشياً بتأهله للدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور ليحجز مقعده في دور الثمانية قبل خوض لقاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وشهد الظهور الأخير للزمالك في الدوري المصري فوزاً للفارس الأبيض على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد فيما حقق حرس الحدود فوزاً بثلاثية دون رد على طلائع الجيش في الجولة الأخيرة بينما ودع بطولة كأس مصر بالخسارة من إنبى بهدف دون رد في دور الـ"32" بأخر ظهور للفريق.

2_ موقف الزمالك وحرس الحدود في الدوري

يملك فريق الزمالك 14 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق 4 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

3_الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.70 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 2.23 مليون يورو.

4_ أرقام جروس مع الزمالك

وقاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى 6 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

5_34 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود بالدورى

34 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 18 فوزا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 54 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا من حرس الحدود.