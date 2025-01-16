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مواجهات قوية فى ثالث أيام بطولة العالم لليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 16 يناير 2025 04:00 ص

تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد ثالث أيام بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج .

وتشهد مواجهات اليوم فى المونديال لقاءات على صعيد المجموعات الثمانية بين كلا من ، الكويت مع فرنسا و سلوفينيا مع كوبا و إسبانيا مع تشيلى و إيطاليا مع الجزائر، وايسلندا مع كاب فيردى و النمسا مع قطر وتونس مع الدنمارك.

وشهدت ضربة بداية المنافسة سوء توفيق  للفرق العربية " تونس وقطر والجزائر والكويت"  فى انطلاق منافسات بطولة العالم 2025 ، حيث حقق منتخب إيطاليا الفوز على تونس 32 / 25 ومنتخب فرنسا على قطر 37 -19 و منتخب الدانمارك على الجزائر 47-22 و منتخب استراليا على الكويت37 - 26

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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