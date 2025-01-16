شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث أيام بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد ثالث أيام بطولة العالم لكرة اليد 2025 والتى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك والنرويج .

وتشهد مواجهات اليوم فى المونديال لقاءات على صعيد المجموعات الثمانية بين كلا من ، الكويت مع فرنسا و سلوفينيا مع كوبا و إسبانيا مع تشيلى و إيطاليا مع الجزائر، وايسلندا مع كاب فيردى و النمسا مع قطر وتونس مع الدنمارك.

وشهدت ضربة بداية المنافسة سوء توفيق للفرق العربية " تونس وقطر والجزائر والكويت" فى انطلاق منافسات بطولة العالم 2025 ، حيث حقق منتخب إيطاليا الفوز على تونس 32 / 25 ومنتخب فرنسا على قطر 37 -19 و منتخب الدانمارك على الجزائر 47-22 و منتخب استراليا على الكويت37 - 26

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.